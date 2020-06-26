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Ф'юрі: тільки ми з Усиком можемо завдати проблем Уайлдеру

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,4 т.
Олександр Усик радіє перемозі над Чазз Уізерспун

Олександр Усик радіє перемозі над Чазз Уізерспун

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що на сьогоднішній день тільки він та Олександр Усик можуть завдати проблем Деонтею Уайлдеру.

"Деонтей Уайлдер все ще залишається найнебезпечнішим боксером в суперважкій вазі. Він відправить на канвас будь-якого суперника у хевівейті, крім мене і, напевно, Олександра Усика, який, як мені здається, зможе завдати йому проблем. Є тільки дві людини в суперважкій вазі, які можуть завдати проблем Уайлдеру – це я та Олександр Усик", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV.

Пояснюючи свою точку зору, він назвав сильні сторони Усика, відзначивши досвід українського боксера.

"Я зможу зробити це, тому що я справжній звір, воїн і легенда. Що стосується Усика, то він є майстерним боксером, володіє великим досвідом, і це допомагає йому справлятися з потужними ударами суперників", – підсумував Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник Усика британський боксер Тоні Белью заявив, що українець зможе побити всіх важковаговиків, крім Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Деонтей ВайлдерТайсон Ф'юріОлександр Усик
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