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Ф'юрі поцілував суперника в губи перед боєм

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Екс-чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі технічним нокаутом переміг албанського боксера Сефера Сефер. Перший за два з половина року бій для британця закінчився в четвертому раунді, після того, як албанець відмовився продовжувати бій.

Перед поєдинок відбувся дивний інцидент. Ф'юрі, у якого дружина і двоє дітей (хлопчик Прінс і дівчинка Венесуела), поцілував в губи суперника.

Судячи з реакції Сефер він був не дуже обурений таким проявом уваги з боку Тайсона.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідер збірної Аргентини з футболу випадково виклав у мережу фото голої дружини і поплатився.

Особа
Тайсон Ф'юрі
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