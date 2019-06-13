ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Ф'юрі назвав єдиний шанс Джошуа в реванші з Руїсом

6.6тЧитати матеріал російською

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) впевнений, що його земляк Ентоні Джошуа в реванші зможе перемогти Енді Руїса лише швидким нокаутом.

"У реваншi прогнозую такий же результат, як і в першому бою. Я не думаю, що Джошуа кращий боксер, ніж Руїс. Його єдиний шанс – швидкий нокаут. Джошуа потрібно спробувати позбутися Руїса якомога швидше. Послухайте, Джошуа падав, і він падатиме знову. Руїс потрапляв по ньому чистими ударами – Ентоні опинявся в горизонтальному положенні. Джошуа потрібен нокаут. Треба швидко накинутися на Руїса. У Джошуа не такі швидкі руки і ноги, він не викидає більш якісні удари. Він поступається Руїсу у всьому, крім атлетизму", – цитує британця Express.

Новини
Ф'юрі — Шварц: названо фаворита чемпіонського бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО) .

Тайсон Ф'юрі в суботу, 15 червня, проведе свій 29-й бій на професійному ринзі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодшийТайсон Ф'юрі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
1
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Slava Slava
Slava Slava
Руис уступает Джошуа в длине рук! Поэтому надо двигаться,не стоять на месте и развивать левый джеб, как у Володи Кличко!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сто пудов.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel