Ф'юрі назвав єдиний шанс Джошуа в реванші з Руїсом

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) впевнений, що його земляк Ентоні Джошуа в реванші зможе перемогти Енді Руїса лише швидким нокаутом.

"У реваншi прогнозую такий же результат, як і в першому бою. Я не думаю, що Джошуа кращий боксер, ніж Руїс. Його єдиний шанс – швидкий нокаут. Джошуа потрібно спробувати позбутися Руїса якомога швидше. Послухайте, Джошуа падав, і він падатиме знову. Руїс потрапляв по ньому чистими ударами – Ентоні опинявся в горизонтальному положенні. Джошуа потрібен нокаут. Треба швидко накинутися на Руїса. У Джошуа не такі швидкі руки і ноги, він не викидає більш якісні удари. Він поступається Руїсу у всьому, крім атлетизму", – цитує британця Express.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (32-1, 21 КО) .

Тайсон Ф'юрі в суботу, 15 червня, проведе свій 29-й бій на професійному ринзі.

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