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Фінти й обманки: кращі трюки Ломаченка підірвали інтернет

Фінти й обманки: кращі трюки Ломаченка підірвали інтернет
Відео з нашим співвітчизником збирає значну кількість переглядів
3.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко після фантастичної перемоги над Ентоні Кроллою став до себе привертати ще більше уваги.

Відео з нарізкою його боїв стало справжнім хітом в інтернеті. У ролик увійшли всі фінти, обманки і трюки, які використовує українець у битві зі своїми суперниками.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити майстерність і техніку нашого співвітчизника.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через деякий час після поєдинку з Кроллою з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Одразу після бою Василь несподівано прийшов у роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Напередодні відомий російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав від Ломаченка проведення поєдинку проти його підопічного Романа Андрєєва або залишити один із поясів.

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Особа
Василь Ломаченко
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