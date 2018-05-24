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Фінал WBSS Усик - Гассиев: стали відомі несподівані подробиці про місце бою

3.4тЧитати новину російською

Фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим може відбутися в Москві.

З такою пропозицією до керівництва WBSS звернулася Федерація боксу Росії (ФБР).

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При цьому, за даними організації, в списку претендентів на проведення бою не значиться початкове місце поєдинку аравійська Джидда.

"Ми зробили пропозицію WBSS про проведення бою в Москві. Тепер керівництво суперсерії проведе нараду всередині компанії і прийме рішення. Крім Москви є варіанти - Рига, Великобританія, Австралія. Рішення має бути прийнято на наступному тижні: в понеділок або вівторок", - цитує ТАСС генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова.

Нагадаємо, сьогодні в Москві на спеціальній прес-конференції повинні були оголосити нову дату бою, проте захід скасували. Причина - розбіжності між стороною WBSS і ФБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Усик - Гассіев був запланований на 11 травня, але через травму українця був перенесений.

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Теми
WBSSбоксерська Ліга чемпіонів
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
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