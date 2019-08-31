Фанати в Лондоні оточили Усика і змусили виконати їх прохання - опубліковано відео

Непереможний український боксер Олександр Усик викликав небувалий ажіотаж в Лондоні, куди він прилетів підтримати свого кума і друга Василя Ломаченка в бою з Люком Кемпбеллом.

Фанати довгий час не давали проходу кримчанину, раз по раз змушуючи виконати їх прохання сфотографуватися. Після тривалої імпровізованої фотосесії Олександру нарешті дали відпочинок.

Нагадаємо, що бій за три чемпіонські титули (WBA, WBO і WBC) між Ломаченко і Кемпбеллом відбудеться на О2 арені. Початок 31 серпня о 23:00.

OBOZREVATEL пропонує посилання на онлайн відеотрансляцію цієї битви.

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