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Фанати в Лондоні оточили Усика і змусили виконати їх прохання - опубліковано відео

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Непереможний український боксер Олександр Усик викликав небувалий ажіотаж в Лондоні, куди він прилетів підтримати свого кума і друга Василя Ломаченка в бою з Люком Кемпбеллом.

Фанати довгий час не давали проходу кримчанину, раз по раз змушуючи виконати їх прохання сфотографуватися. Після тривалої імпровізованої фотосесії Олександру нарешті дали відпочинок.

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Нагадаємо, що бій за три чемпіонські титули (WBA, WBO і WBC) між Ломаченко і Кемпбеллом відбудеться на О2 арені. Початок 31 серпня о 23:00.

OBOZREVATEL пропонує посилання на онлайн відеотрансляцію цієї битви.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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