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10 жовтня • оновлено в 21:22
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У важкому стані: чемпіон світу з боксу потрапив у страшну ДТП

6.1т Читати матеріал російською

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями IBF і WBC американський боксер Еррол Спенс потрапив в серйозну аварію в Далласі (США).

Еррол Спенс зі своїми чемпіонськими поясами

Еррол Спенс зі своїми чемпіонськими поясами

Fox Sports

Як повідомляє CBS, Спенс не впорався з керуванням свого Ferrari. Автомобіль спортсмена кілька разів перекинувся. Боксер не був пристебнутий і тому вилетів з машини і отримав серйозні пошкодження. Американець госпіталізований у важкому стані, але лікарі не вважають, що його життю щось загрожує.

Ferrari Спенса після аварії

Ferrari Спенса після аварії

Twitter / @ jdmiles11

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Особа
Еррол Спенс
Місце
США Даллас
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