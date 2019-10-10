У важкому стані: чемпіон світу з боксу потрапив у страшну ДТП

Чемпіон світу в напівсередній вазі за версіями IBF і WBC американський боксер Еррол Спенс потрапив в серйозну аварію в Далласі (США).

Еррол Спенс зі своїми чемпіонськими поясами Fox Sports

Як повідомляє CBS, Спенс не впорався з керуванням свого Ferrari. Автомобіль спортсмена кілька разів перекинувся. Боксер не був пристебнутий і тому вилетів з машини і отримав серйозні пошкодження. Американець госпіталізований у важкому стані, але лікарі не вважають, що його життю щось загрожує.

Ferrari Спенса після аварії Twitter / @ jdmiles11

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Берінчик потрапив в аварію за кілька днів до свого бою в Україні.

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