"Епохальний боксер": у Росії захопилися Ломаченком

Непереможний російський бкосер Олександр Беспутін (13-0, 9 КО) упевнений, що українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) є уособленням Мохаммеда Алі в сучасному боксі.

"У кожному виді спорту є епохальні люди. Ось Вася – він наразі епохальний, історичний боксер. Свого часу був Мохаммед Алі. Про нього говорили, що він зіпсував покоління важковаговикiв. Він рухався на ногах і цим зіпсував – усі хотіли його копіювати. На такому високому рівні, тільки Ломаченко робить заходи. Ще якісь речі, які ніхто не робить. Можна сказати, що це його візитна картка, до нього ніхто так не робив", – сказав Беспутін в інтерв'ю ESNews.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 36-річний росіянин Петро Петров (40-6-2, 21 KO) виступив із зухвалою заявою про можливі поєдинки з топовими боксерами легкого дивізіону. Зокрема, спортсмен назвав себе одним із кращих у вазі і кинув виклик Ломаченку.

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