Елітний і переоцінений: брати Клички потрапили в незвичайний боксерський рейтинг

Видання Sportbible склало незвичайний боксерський рейтинг сучасних чемпіонів в суперважкому дивізіоні – від "найбільших в історії" до "взагалі не боксерів".

Як повідомляється на сайті інформагентства, Віталій Кличко потрапив в "елітний" ряд разом з Тайсоном Ф'юрі і Ріддіком Боу. Що стосується Володимира, то він був названий переоціненим чемпіоном поряд з Майком Тайсоном і Девідом Хеєм.

"Не дивлячись на те, що Кличко-молодший довго утримував чемпіонський титул, його назвали переоціненим, оскільки він зазнав декількох шокуючих поразок, бої за його участі були нудними, а його суперники – не найсильнішими", – пояснили таке рішення експерти Spotbible.

Відзначимо, що росіянина Миколу Валуєва включили в ряд "жахливих" чемпіонів. Повністю рейтинг видання виглядає наступним чином:

Найбільші в історії: Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Рой Джонс-молодший

Елітні: Тайсон Ф'юрі, Віталій Кличко, Ріддік Боу

Переоцінені: Майк Тайсон, Володимир Кличко, Девід Хей

Хороші: Ентоні Джошуа, Деонтей Уайлдер, Кріс Берд, Майкл Мурер

Звичайні: Енді Руїс, Джозеф Паркер, Хасім Рахман, Руслан Чагаєв, Коррі Сандерс, Самуель Пітер, Султан Ібрагімов, Олег Саксаєв

Жахливі: Шеннон Бріггс, Бірмейн Стіверн, Микола Валуєв, Франк Бруно, Джон Руїс, Леймон Брюстер, Хербі Хайд, Сергій Ляхович, Генрі Акінванде

Взагалі не боксер: Чарльз Мартін, Брюс Селдон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко обійшов Олександра Усика в списку найкращих сучасних боксерів незалежно від вагової категорії.