Екстрена евакуація: збірна України з боксу потрапила в пастку в Лондоні

Федерація боксу України (ФБУ) була змушена орендувати приватний літак, щоб в екстреному порядку доставити на батьківщину українських боксерів, які брали участь у відборі до ОІ-2020 у Лондоні.

"Безпека і здоров'я представників ФБУ – це, безумовно, головний пріоритет в роботі для Федерації боксу України. Після скасування ліцензійного турніру в Лондоні ми провели екстрену розмову з першими віцепрезидентами ФБУ Дмитром Шенцевим і Владиславом Мангером і зробили все від нас залежне, щоб команда максимально оперативно та безпечно повернулася в Україну", – цитує главу ФБУ Володимира Продивуса офіційний сайт федерації.

Збірна України з боксу XSport.ua

Відзначимо, що наша національна команда брала участь у Європейському ліцензійному турнірі з боксу в рамках відбору на Олімпійські ігри 2020 року. Змагання відбувалися у Лондоні і мали тривати з 14 по 24 березня, але так і не були завершені через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Олександр Хижняк яскраво нокаутував азербайджанського суперника в першому раунді на Європейському ліцензійному турнірі в столиці Великобританії.

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