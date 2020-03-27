Екссуперник Кличка захворів коронавірусом і знаходиться в комі: спортивні підсумки 26 березня

Колишній суперник Володимира Кличка американець Деррік Джефферсон бореться з коронавірусом і знаходиться в комі, а російська чемпіонка Марьям Єсеркеєва викинулася з вікна.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 26 березня.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс готовий пожертвувати клубним стадіоном для допомоги Києву в боротьбі з коронавірусом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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