Екссуперник Кличка захворів коронавірусом і знаходиться в комі: спортивні підсумки 26 березня

Колишній суперник Володимира Кличка американець Деррік Джефферсон бореться з коронавірусом і знаходиться в комі, а російська чемпіонка Марьям Єсеркеєва викинулася з вікна.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 26 березня.
Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс готовий пожертвувати клубним стадіоном для допомоги Києву в боротьбі з коронавірусом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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