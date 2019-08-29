"Є проблема": промоутер Усика зробив гучну заяву

Українець Олександр Усик і болгарин Кубрат Пулєв створюють проблеми для переможця реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

Обидва боксери одночасно претендують на проведення бою з переможцем повторного поєдинку британця та мексиканця. При цьому Усик твердо має намір вийти на ринг з новим чемпіоном першим, розповів промоутер Едді Хірн, який веде справи українця.

Едді Хірн (праворуч) Sky Sports

"Переможець реваншу Джошуа – Руїс буде вибирати з ким боксуватиме в наступному бою. При цьому ми стикаємося з проблемою так як Усик і Пулєв в один голос сказали: "Ви зобов'язані битися потім зі мною". Усик дійсно цього хоче", – цитує Хірна Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали сенсаційне ім'я суперника Олександра Усика по першому бою в суперважкій ваговій категорії.

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