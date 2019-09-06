Джошуа захопився Кличком, поставивши на місце Льюїса

Британський боксер, колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів, чому в одному з інтерв'ю обізвав Леннокса Льюїса "клоуном", а також з вдячністю згадав Володимира Кличка.

За словами британця, Льюїс активно його критикує і не пропонує натомість жодної корисної поради. На відміну від Володимира Кличка, якому Джошуа вдячний за підтримку.

Ентоні Джошуа Action Images

"Назвав Льюїса клоуном не через його бокс. В ринзі він був видатним, його фото висять у нас по всьому залу. Коли ми говоримо про бокс, я поважаю його досягнення, але коли ми сидимо за столом, як чоловіки, я завжди хочу підтримувати молоде покоління. Я відчуваю, що коли справа доходить до мене, він стає іншим", - сказав Джошуа, якого цитує Boxing Scene.

Також Джошуа назвав Кличка-молодшого людиною, яка завжди знайде час, щоб зателефонувати.

"Володимир не з тих, хто буде багато писати в інтернеті. Кличко дзвонить мені і дає поради. Він не робить це заради галасу в мережі. Він просто набирає мій номер, ми розмовляємо як чоловіки. Я ціную це", – сказав Джошуа.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа оскаржували чемпіонські титули IBF, WBA і IBO в квітні 2017 року. Тоді перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джошуа грубо наїхав на Леннокса Льюїса, обізвавши його "клоуном".

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