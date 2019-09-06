Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Джошуа захопився Кличком, поставивши на місце Льюїса

9.2т Читати матеріал російською

Британський боксер, колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа розповів, чому в одному з інтерв'ю обізвав Леннокса Льюїса "клоуном", а також з вдячністю згадав Володимира Кличка.

За словами британця, Льюїс активно його критикує і не пропонує натомість жодної корисної поради. На відміну від Володимира Кличка, якому Джошуа вдячний за підтримку.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Action Images

"Назвав Льюїса клоуном не через його бокс. В ринзі він був видатним, його фото висять у нас по всьому залу. Коли ми говоримо про бокс, я поважаю його досягнення, але коли ми сидимо за столом, як чоловіки, я завжди хочу підтримувати молоде покоління. Я відчуваю, що коли справа доходить до мене, він стає іншим", - сказав Джошуа, якого цитує Boxing Scene.

Також Джошуа назвав Кличка-молодшого людиною, яка завжди знайде час, щоб зателефонувати.

Новини
Реванш із Ф'юрі: Кличко зробив резонансну заяву про повернення в бокс

"Володимир не з тих, хто буде багато писати в інтернеті. Кличко дзвонить мені і дає поради. Він не робить це заради галасу в мережі. Він просто набирає мій номер, ми розмовляємо як чоловіки. Я ціную це", – сказав Джошуа.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа оскаржували чемпіонські титули IBF, WBA і IBO в квітні 2017 року. Тоді перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джошуа грубо наїхав на Леннокса Льюїса, обізвавши його "клоуном".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особи
Ентоні Джошуа Володимир Кличко Леннокс Льюїс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel