Джошуа винесли попередження через Усика: спортивні підсумки 4 лютого

Відомий промоутер дав пораду британцю Ентоні Джошуа через Олександра Усика, а ексгравець збірної України з футболу влаштував суперечку з поліцією у Києві.

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Крім того, Андрій Шевченко змінив склад тренерського штабу збірної України. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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