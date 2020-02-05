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7 лютого • оновлено в 09:36
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Джошуа винесли попередження через Усика: спортивні підсумки 4 лютого

5.1т
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Відомий промоутер дав пораду британцю Ентоні Джошуа через Олександра Усика, а ексгравець збірної України з футболу влаштував суперечку з поліцією у Києві.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 4 лютого.

Крім того, Андрій Шевченко змінив склад тренерського штабу збірної України. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Андрій Шевченко Олександр Зінченко Ентоні Джошуа Олександр Усик
Тег
ФК Манчестер Сіті
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