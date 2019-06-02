Джошуа сенсаційно програв нокаутом в чемпіонському бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (31-1, 21 КО).

Поєдинок пройшов в Madison Square Garden (Нью-Йорк) і завершився в 7-му раунді технічним нокаутом.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс.

Перший раунд почався зі спокійної розвідки. Руїс захопив центр рингу, намагаючись наблизитися до Джошуа, що мав перевагу в довжині рук. Британець вичікував, демонструючи олімпійський спокій.

Джошуа - Руїс BBC

Другий раунд претендент почав з потужних атак джебом і лівим боковим. Дуже відчувався брак дистанції у боксера з Мексики. 29-річний Руїс грамотно качав корпусом, не дозволяючи Ентоні що-небудь зробити серйозне, крім стусана джебом.

Джошуа - Руїс BBC

З третьої трихвилинки чемпіон поступово почав також включатися, перевіряючи опонента лівим боковим і готуючи атаку праворуч. Після того, як пройшла комбінація почалася справжня рубка.

Спершу Руїс зловив правий боковий і потрапив у нокдаун.

А вже через мить і сам Ентоні отримав потужного удару в обличчя, після якого рефері почав вiдлiк вже для британського спортсмена.

Anthony Joshua ducking Deontay Wilder but can not duck a right hand from Ruiz. #Boxing pic.twitter.com/hlgvKXpBzT - 4 The Cycle (@ 4TheCycle1) 2 червня 2019 р

Видно було, що Джошуа дуже важко. Він не зміг відійти від нокдауну і намагався піти в клінч. Руїс продовжував тиснути і за кілька секунд до гонгу Ентоні пропустив жахливу серію, потрапивши в другій нокдаун. Боксера з Великобританії врятував лише гонг.

Anthony Joshua getting knocked down by Andy Ruiz Jr in the third round 👀 #AJvsRuiz pic.twitter.com/s55Cj0NSfP - Faris 🇲🇦🌍💵 (@farisrr_) 2 червня 2019 р

Четвертий раунд почався з вичікувального боксу - обидва суперники взяли невелику паузу, яка пішла явно на користь чемпіону. Складалося враження. що Руїс потрапив в ту ж пастку, що й Володимир Кличко в 2017-му році.

Спокійний бій продовжився і в 5-м відрізку, в якому боксери обмінялися одиничними ударами.

Після двухраундового відпочинку боксери знову активізувалися. Бічні "постріли" то одного. то іншого досягали мети. Темп бою впав. Було помітно, що Джошуа легко прораховує дії опонента.

Джошуа - Руїс BBC

7-й раунд почався з двох сенсаційних нокдаунiв для Джошуа, що стали фатальними. Руїс бомбардував бічними ударами, джебами і після того, як рефері не отримав чіткої відповіді від Ентоні на питання чи буде він продовжувати бій, поєдинок був зупинений.

Джошуа - Руїс BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Олександр Усик вже в кінці нинішнього року може вийти в ринг проти британця Ентоні Джошуа.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!