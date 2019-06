Джошуа сенсаційно програв нокаутом в чемпіонському бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) сенсаційно програв свої титули в бою з мексиканцем Енді Руїсом-молодшим (31-1, 21 КО).

Поєдинок пройшов в Madison Square Garden (Нью-Йорк) і завершився в 7-му раунді технічним нокаутом.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Джошуа – Руїс.

Перший раунд почався зі спокійної розвідки. Руїс захопив центр рингу, намагаючись наблизитися до Джошуа, що мав перевагу в довжині рук. Британець вичікував, демонструючи олімпійський спокій.

Другий раунд претендент почав з потужних атак джебом і лівим боковим. Дуже відчувався брак дистанції у боксера з Мексики. 29-річний Руїс грамотно качав корпусом, не дозволяючи Ентоні що-небудь зробити серйозне, крім стусана джебом.

З третьої трихвилинки чемпіон поступово почав також включатися, перевіряючи опонента лівим боковим і готуючи атаку праворуч. Після того, як пройшла комбінація почалася справжня рубка.

Спершу Руїс зловив правий боковий і потрапив у нокдаун.

А вже через мить і сам Ентоні отримав потужного удару в обличчя, після якого рефері почав вiдлiк вже для британського спортсмена.

Anthony Joshua ducking Deontay Wilder but can not duck a right hand from Ruiz. #Boxing pic.twitter.com/hlgvKXpBzT

Видно було, що Джошуа дуже важко. Він не зміг відійти від нокдауну і намагався піти в клінч. Руїс продовжував тиснути і за кілька секунд до гонгу Ентоні пропустив жахливу серію, потрапивши в другій нокдаун. Боксера з Великобританії врятував лише гонг.

Anthony Joshua getting knocked down by Andy Ruiz Jr in the third round 👀 #AJvsRuiz pic.twitter.com/s55Cj0NSfP