"Втомлюєшся від одного і того ж": Кличко розповів про реванш Джошуа - Руїс

Ексчемпіон світу Володимир Кличко поділився думками про ситуацію в суперважкому дивізіоні, а також про майбутній реванш між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом.

Володимир Кличко Фото з відкритих джерел

"Зараз суперважка вага наповнена різними іменами і особистостями. Я думаю, що це захоплює. Ти втомлюєшся від одного і того ж боксера, який править дивізіоном протягом десятиліття. Я дуже чекаю реваншу Джошуа з Руїсом. Реальність полягає в тому, що програти може кожен, але не кожен може повернутися", - зазначив Володимир Кличко в інтерв'ю Youtube-каналу SecondsOut.

Українець недвозначно дав зрозуміти, що буде підтримувати в поєдинку британця Джошуа.

"Це його наступний виклик і, я сподіваюся, він з ним впорається. Ніякої неповаги до Руїса, він виконав приголомшливу роботу. Але я завжди був фанатом Джошуа після того, як ми побилися на рингу. Удачі обом боксерам. Я дуже сподіваюся, що Джошуа переможе", – додав український ексчемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа і Руїс проведуть реванш 7 грудня в Саудівській Аравії. В їх першому поєдинку, який проходив 1 червня, сенсаційну перемогу здобув мексиканець.

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