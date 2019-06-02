Джошуа - Руїс: стало відомо, хто перемагав за очками перед зупинкою бою

Організатори чемпіонського бою між британським супертяжем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) і Енді Руїсом-молодшим (33-1, 22 КО) опублікували суддівські записки.

На момент зупинки поєдинку в 7-му раунді за очками перемагав Руїс. Мексиканець вів в записках двох з трьох суддів з рахунком 57:56. Третій рефері віддав перевагу Джошуа з аналогічним рахунком.

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Нагадаємо, що бій Джошуа - Руїс завершився перемогою представника Мексики. По ходу зустрічі розпіарений чемпіон чотири рази потрапляв в нокдаун.

Після бою Ентоні, коментуючи свою поразку, згадав Володимира Кличка.

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