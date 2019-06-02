Джошуа - Руїс: повний бій на відео

Мексиканець Енді Руїс-молодший (32-1, 21 КО) став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, сенсаційно нокаутувавши британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Поєдинок в переповненому Madison Square Garden завершився в 7-му раунді.

Протягом всієї битви обидва боксери демонстрували відкритий обмін ударів. Руїс першим опинився в нокдауні, але зміг піднятися і через кілька раундів відправити Джошуа в нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за свій дебютний бій на американському рингу, Ентоні Джошуа заробив вражаючий гонорар.

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