Джошуа розповів, за що вдячний Володимиру Кличку

Британський ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив про те, що користується порадами Володимира Кличка і розповів, як вони допомагають йому.

Ентоні Джошуа й Володимир Кличко

"Кличко багато про що мені розповідає. Я отримав від нього стільки інформації! Тепер я зрозумів, чому він так довго був на вершині дивізіону. Він значно дисциплінованіший, якщо порівнювати зі мною. І він значно дипломатичніший", – цитує Джошуа Boxingscene.

Британець повідомив, що Кличко давав йому поради щодо дієти й тренувань.

"Адже наразі багато говорять, що я маю інакший вигляд: підсушений, візуально легший. Думаю, це також з цієї причини. Я багато його порад застосував на практиці", – заявив Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня в Саудівській Аравії Джошуа проведе реванш з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO мексиканцем Енді Руїсом. Перший бій у червні цього року британець програв технічним нокаутом у сьомому раунді.

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