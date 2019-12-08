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8 грудня • оновлено в 12:58
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Джошуа прокоментував бій з Руїсом, згадавши Кличка

2.2т
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Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) коментуючи перемогу над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші, відзначив заслуги Володимира Кличка.

"Сьогодні я хотів показати його величність бокс, то, що я люблю в цьому виді спорту: вдар, але не дай вдарити себе. Я не ідеальний, але намагаюся. Я поважаю Руїса, як людину, яка побила мене в Нью-Йорку. Я важко готувався до реваншу. Але ця перемога все одно на другому місці за важливістю. Бій з Володимиром Кличком значить більше для мене. Я дуже багато чому навчився тоді. Я дуже поважаю Володимира, він дає мені цінні поради. Той бій з Володимиром зробив сьогоднішній бій. Тому поєдинок з Кличком для мене номер один", – заявив Джошуа.

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Джошуа - Руїс: кращі моменти бою-реваншу

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок в аравійському Ер-Ріяді пройшов всі 12 раундів і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

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Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Енді Руїс-молодший
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
бегал весь бой как су-чка Усик этого убогого забьет
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