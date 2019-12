Джошуа прокоментував бій з Руїсом, згадавши Кличка

Британський боксер Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) коментуючи перемогу над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) в бою-реванші, відзначив заслуги Володимира Кличка.

"Сьогодні я хотів показати його величність бокс, то, що я люблю в цьому виді спорту: вдар, але не дай вдарити себе. Я не ідеальний, але намагаюся. Я поважаю Руїса, як людину, яка побила мене в Нью-Йорку. Я важко готувався до реваншу. Але ця перемога все одно на другому місці за важливістю. Бій з Володимиром Кличком значить більше для мене. Я дуже багато чому навчився тоді. Я дуже поважаю Володимира, він дає мені цінні поради. Той бій з Володимиром зробив сьогоднішній бій. Тому поєдинок з Кличком для мене номер один", – заявив Джошуа.

Anthony Joshua gives credit to Wladimir Klitschko for helping him to victory today. # RuizJoshua2 pic.twitter.com/AhYxhSBW57