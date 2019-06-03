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Джошуа ганебно програв Руїсу: спортивні підсумки 2 червня

1.2тЧитати матеріал російською

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа сенсаційно програв мексиканцю Енді Руїсу, а у мережі показали знімки Кінсі Воланські, яка вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 2 червня.

Крім того, Олександр Усик прокоментував поразку Ентоні Джошуа. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особи
Енді Руїс-молодшийЕнтоні ДжошуаОлександр Усик
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