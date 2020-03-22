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22 березня • оновлено в 16:13
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Джоша Тейлора зняли з літака через жарт Біллі Джо Сондерса про коронавірус

1.6т
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Чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF в першій напівсередній вазі Джош Тейлор і його тренер Бен Девісон були зняті з рейсу Лас-Вегаса - Нью-Йорк після дзвінка про інфікування коронавірусом.

Джош Тейлор

Джош Тейлор

boxanalitika.ru

Таким чином над боксером вирішив пожартувати його колега, чемпіон світу за версією WBO у другій середній вазі Біллі Джо Сондерс

Сондерс зазначив, що дійсно підозрював у Тейлора і Девісона коронавірус, але в підсумку погодився вибачитися за свої дії.

"Мені дуже соромно, що я сміявся над усім цим. Серед друзів це, можливо, і не страшно, але до уваги інших людей подібні інциденти доходити не повинні. Мені шкода, я приношу свої вибачення", - заявив Сондерс в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кріштіану Роналду зняв відео для всіх батьків світу про необхідність ретельно стежити за чистотою рук у дітей в період пандемії коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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