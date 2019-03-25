Два варіанти: Гассієв сказав, чим закінчиться бій Усик - Повєткін

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв (26-1, 19 КО) вважає, що бій українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) проти росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО) може завершитися достроково.

"Якщо бій Повєткін - Усик відбудеться, то я із задоволенням його подивлюся. Це буде перший бій Усика в суперважкій вазі, і це серйозна заявка. Повєткін - непростий суперник. Мені здається, чи Саша Усик за очками виграє, або Повєткін - нокаутом", - цитує осетина sport24.

Раніше Гассієв назвав Усика невеликим фаворитом можливого поєдинку проти Повєткіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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