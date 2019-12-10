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10 грудня • оновлено в 16:40
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Два на одного: у Джошуа знайшли вихід у ситуації з Усиком

1.4т
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Промоутер Едді Гірн, який веде справи чемпіона WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа, заявив, що його підопічний не буде звільняти один із титулів, щоб дати шанс обов'язковим претендентам.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

fightnews.info

Раніше стало відомо про глухий кут у ситуації з наступним поєдинком Джошуа – на зустріч з ним претендують обов'язкові претенденти за лінією WBO Олександр Усик і від IBF Кубрат Пулєв.

Гірн заявив, що Джошуа має намір у найкоротші терміни розібратися з усіма зобов'язаннями.

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"Я бачу, що він хоче прийняти обидва цих поєдинки. Ми маємо поговорити з керівними органами і з'ясувати, хто стане першим. У Ентоні буде хороше Різдво, ми ж працюватимемо", – сказав Гірн, чиї слова передає badlefthook.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа повернув титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO і WBO, впевнено перемігши за очками мексиканця Енді Руїса.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Ентоні Джошуа Кубрат Пулєв Олександр Усик Едді Хірн
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