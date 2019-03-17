"Дуже хочу": знаменитий чемпіон світу заявив про бій з Ломаченком

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Майки Гарсія (39-1, 30 КО) після поразки від Ерола Спенса (25-0, 21 КО), заявив що хотів би побитися з українцем Василем Ломаченком.

Майки Гарсія (ліворуч)

"Я дуже хочу вийти в ринг з Ломаченком, але ще не прийняв рішення, чи буду повертатися в легку вагу. Поки не знаю, що робити далі. Дайте мені можливість трохи посидіти з моїми рідними, щоб ми вирішили, в якій дивізіон я спущуся. Не виключено, що я можу залишитися і в напівсередній вазі. Але в легкому дивізіоні найцікавіший бій – поєдинок з Ломаченком. Я був би радий його провести", – сказав Гарсія в інтерв'ю Fight Hub TV.

Нагадаємо, що чемпіон світу в найлегшій ваговій категорії за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) хотів провести об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу проти Майки Гарсії.

У Майки повинні були б залишатися два пояси (IBF і WBC), але в жовтні американець відмовився від пояса IBF заради поєдинку з чемпіоном IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом.

Ломаченко втратив можливість провести бій за абсолютне чемпіонство, але як і раніше Гарсія залишається найбажанішим суперником для українця, оскільки володіє титулом WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

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