"Дуже дивний бій": Ковальова й Альвареса запідозрили в "договірняку"

Американський боксер Кріс Юбенк, чемпіон світу IBO у другій середній вазі, прокоментував бій Сергія Ковальова і Сауля Альвареса, який завершився поразкою росіянина в 11 раунді.

Сергій Ковальов – Сауль Альварес

"Жахливий бій. Ковальов мав такий вигляд, ніби намагався не заподіяти шкоди Канело. Поки Альварес не нокаутував Сергія, поєдинок нагадував спаринг. Гадки не маю, що це було. Дуже дивний бій. Ковальов в процесі кар'єри запам'ятався потужними нокаутами, але тут до останньої миті робив якісь легкі стусани в бік Альвареса", – наводить слова Юбенка boxingnews24.

У активі Ковальова 39 поєдинків у професійному боксі, у яких він здобув 34 перемоги (зокрема 29 – нокаутом) і зазнав чотирьох поразок, а ще один бій завершився внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ковальов минулої суботи програв технічним нокаутом в 11 раунді і втратив титул чемпіона світу за версією WBO. Була опублікована показова статистика ударів у бою.

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