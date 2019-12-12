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12 грудня • оновлено в 14:16
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"Думаєте, жартую?" Один із найкращих боксерів світу ухвалив радикальне рішення

1.7т
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Чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд заявив про перехід у середню вагу. Американець розповів, як збирається підкорити новий дивізіон.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Twitter @terencecrawford

"Я король напівсередньої ваги. Коли я виступав у першій напівсередній, всі мене критикували й говорили, що я занадто великий для цієї ваги. Так само я стикався з критикою, виступаючи в легкій вазі.

Я перейду в середню вагу. Головкін виступатиме в суперсередній, Канело виступає в напівважкій. Я йду в 160 фунтів, а битися там готовий з будь-яким суперником. Ви що, думаєте, я жартую? Я серйозно, наступний бій проведу в середній вазі", – цитує Кроуфорда FightHype.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2019 року чемпіон світу за версією WBO Теренс Кроуфорд успішно захистив свій пояс у напівсередній вазі в поєдинку проти Аміра Хана, завершивши поєдинок достроково.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Теренс Кроуфорд
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