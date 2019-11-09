Відомий боксер помер після спарингу

Відомий австралійський середньоваговик Дуайт Річі (19-2-0, 2 KO) помер під час спарингсесії.

Як повідомляє Boxing Scene, 27-річний Річі пропустив удар в живіт, після чого пішов у кут і впав, так і не прийшовши до тями. Спроби реанімувати його успіху не принесли, і через деякий час спортсмен помер. Про конкретні причини смерті нічого не повідомляється.

Річі допомагав співвітчизнику Майклу Зерафе (27-3-0, 16 KO) готуватися до реваншу з ексчемпіоном напівсередньої ваги Джеффом Хорном (19-2-1, 13 KO), який відбудеться 18 грудня в Брісбені.

Австралійський боксер був добре відомий у себе на батьківщині завдяки боротьбі з раком: в дитячому віці він двічі важко хворів і насилу вижив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року в США після бою помер відомий російський боксер Максим Дадашев.

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