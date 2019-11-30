Російські любителі спорту загнобили в соціальних мережах боксерський бій Олександр Ємельяненко - Михайло Кокляєв.

"Господи яка ганьба, чому мені соромно за них. ГОЛОВНИЙ БІЙ РОКУ. За що, Джиган. Це занадто вже", "ГОЛОВНИЙ БІЙ РОКУ! Довбаний сором, цирк, Кокляєв просто мішок. Рен-ТВ неслабо так хайпанув", "Господи, я - чортів ідіот. я три години для чогось дивився побиття бомжів з Танзанії, п'яні бійки з лазні, і в кінці (о, диво) нокаут мішка Кокляєва. Навіщо я це робив... Вибачте мене, розумні люди. три години з життя геть. Я просто п'яний... "- пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, анонсований зоряний поєдинок Ємельяненко - Кокляєв тривав менше раунду: професійний боєць MMA в Москві легко розібрався з легендою важкої атлетики. Зустріч завершилася за 2 хвилини і 27 секунд, після того як 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного пауерлiфтера.

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