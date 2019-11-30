Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв

"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
Зустріч пройшла в Москві в рамках турніру
33.6т Читати матеріал російською

Російські любителі спорту загнобили в соціальних мережах боксерський бій Олександр Ємельяненко - Михайло Кокляєв.

"Господи яка ганьба, чому мені соромно за них. ГОЛОВНИЙ БІЙ РОКУ. За що, Джиган. Це занадто вже", "ГОЛОВНИЙ БІЙ РОКУ! Довбаний сором, цирк, Кокляєв просто мішок. Рен-ТВ неслабо так хайпанув", "Господи, я - чортів ідіот. я три години для чогось дивився побиття бомжів з Танзанії, п'яні бійки з лазні, і в кінці (о, диво) нокаут мішка Кокляєва. Навіщо я це робив... Вибачте мене, розумні люди. три години з життя геть. Я просто п'яний... "- пишуть користувачі.

"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
"Довб*ний сором": росіяни в люті від ганебного бою Ємельяненко - Кокляєв
Новини
Кокляєв - Ємельяненко: весь бій на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, анонсований зоряний поєдинок Ємельяненко - Кокляєв тривав менше раунду: професійний боєць MMA в Москві легко розібрався з легендою важкої атлетики. Зустріч завершилася за 2 хвилини і 27 секунд, після того як 38-річний боєць потужним ударом відправив у важкий нокаут 40-річного пауерлiфтера.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
29
46
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Как хоккей Россия- Украина...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Та це похоже на бій року між Ляшком та Герусом.Бу-га-га:)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Volnyanskiy Vladislav
Volnyanskiy Vladislav
это полная лажа.а Кокляев просто опозорился на всю страну.какой реванш?.мешок конченый
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги