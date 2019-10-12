Дивитися онлайн бій Усик – Візерспун: пряма трансляція

Українець Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе перший в кар'єрі поєдинок суперважкій ваговій категорії на професійному рингу.

Історичний бій нашого співвітчизника відбудеться в американському Чикаго, а його суперником стане місцевий боєць Чазз Візерспун. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун. Орієнтовний час початку – в 5:30 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.

Олександр Усик Matcheroom Boxing

Відзначимо, що спочатку суперником Усика повинен був стати Тайрон Спонг з Нідерландів. Але того було спіймано на допінгу всього за шість днів до поєдинку.

ПРОМО БОЮ УСИК – ВіЗЕРСПУН

I AM USYK! 👁👁 @usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend ... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp - Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 жовтня 2019 р

ДЕ ДИВИТИСЯ УСИК – ВІЗЕРСПУН

Поєдинок можна буде побачити у прямій трансляції на телеканалі "Інтер", де показ буде супроводжувати студія програми "Великий бокс".

Крім того, бій в своїй ефірній сітці запланував російський федеральний Перший канал. А також трансляцію з Чикаго проведуть британський Sky Sports, французький Canal+ і стріммінговая платформа DAZN.

ПРОГНОЗ УСИК – ВІЗЕРСПУН

Явним фаворитом бою вважається український боксер. Ставки на перемогу Усика приймаються з мінімально можливим коефіцієнтом 1,01.

Нічия оцінюється котируванням 51,00. А показники на успіх Уїзерспуна досягають рівня 17,00.

ГОНОРАРИ БОЮ УСИК – ВІЗЕРСПУН

Відомо, що Олександр заробить за поєдинок у Чикаго понад мільйон доларів. Гарантована сума виплати українцю складе 1,2 млн.

У свою чергу Візерспун повинен отримати понад півмільйона доларів.

Олександр Усик і Чазз Уїзерспун The Ring

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Олександр Усик, екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті:

– Я давненько не виходив на ринг. В суботу я буду дуже вмотивованим. Я важко працював працював у залі. Я скучив за виходами на ринг. Це велика мотивація для мене. Багато говорили, що Тайрон Спонг – слабкий суперник. Він повноцінний супертяж, у нього не було жодної поразки. Якщо хтось каже, що я б'юся зі слабкими суперниками, нехай вийде проти них на ринг. Що стосується Візерспуна, то я готуюся до нього, немов це найважливіший бій у моїй кар'єрі.

Чазз Візерспун:

– Хочу висловити повагу моєму опоненту і його команді. Усик – умілий боксер, великий чемпіон. Але я не той, хто буде вести себе як ідіот і говорити божевільні речі. Я хочу влаштувати відмінне видовище, я здатний наробити шуму. Для мене це відмінна можливість. Я не боюся, я тут і готовий битися.

Едді Хірн, промоутер Олександра Усика:

– Усик буде боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі в своєму наступному бою, якщо він переможе Візерспуна. Він хоче стрибнути з корабля на бал. Він думає, що він може перемогти всіх. Я не знаю, наскільки легко він робив важку вагу, так що, можливо, додаткові кілограми дадуть йому додаткову силу. Він не буде найбільшим супертяжем всіх часів, але свої недоліки він заповнить в майстерності.

ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ

Усик розгромно програв своєму опоненту, показавши на вагах 97,5 кілограм. А ось Уізерспун затягнув на 12 кг більше – його показник склав 109,8 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика застукали в компанії трьох красунь, що викликало підколки на адресу українського боксера.

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