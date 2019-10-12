Дивитися онлайн бій Усик – Візерспун: пряма трансляція

Українець Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе перший в кар'єрі поєдинок суперважкій ваговій категорії на професійному рингу.
Історичний бій нашого співвітчизника відбудеться в американському Чикаго, а його суперником стане місцевий боєць Чазз Візерспун. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун. Орієнтовний час початку – в 5:30 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.
Олександр Усик
Matcheroom Boxing
Відзначимо, що спочатку суперником Усика повинен був стати Тайрон Спонг з Нідерландів. Але того було спіймано на допінгу всього за шість днів до поєдинку.
ПРОМО БОЮ УСИК – ВіЗЕРСПУН
I AM USYK! 👁👁 @usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend ... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp- Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 10 жовтня 2019 р
ДЕ ДИВИТИСЯ УСИК – ВІЗЕРСПУН
Поєдинок можна буде побачити у прямій трансляції на телеканалі "Інтер", де показ буде супроводжувати студія програми "Великий бокс".
Крім того, бій в своїй ефірній сітці запланував російський федеральний Перший канал. А також трансляцію з Чикаго проведуть британський Sky Sports, французький Canal+ і стріммінговая платформа DAZN.
ПРОГНОЗ УСИК – ВІЗЕРСПУН
Явним фаворитом бою вважається український боксер. Ставки на перемогу Усика приймаються з мінімально можливим коефіцієнтом 1,01.
Нічия оцінюється котируванням 51,00. А показники на успіх Уїзерспуна досягають рівня 17,00.
ГОНОРАРИ БОЮ УСИК – ВІЗЕРСПУН
Відомо, що Олександр заробить за поєдинок у Чикаго понад мільйон доларів. Гарантована сума виплати українцю складе 1,2 млн.
У свою чергу Візерспун повинен отримати понад півмільйона доларів.
Олександр Усик і Чазз Уїзерспун
The Ring
СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ
Олександр Усик, екс-абсолютний чемпіон світу в крузервейті:
– Я давненько не виходив на ринг. В суботу я буду дуже вмотивованим. Я важко працював працював у залі. Я скучив за виходами на ринг. Це велика мотивація для мене. Багато говорили, що Тайрон Спонг – слабкий суперник. Він повноцінний супертяж, у нього не було жодної поразки. Якщо хтось каже, що я б'юся зі слабкими суперниками, нехай вийде проти них на ринг. Що стосується Візерспуна, то я готуюся до нього, немов це найважливіший бій у моїй кар'єрі.
Чазз Візерспун:
– Хочу висловити повагу моєму опоненту і його команді. Усик – умілий боксер, великий чемпіон. Але я не той, хто буде вести себе як ідіот і говорити божевільні речі. Я хочу влаштувати відмінне видовище, я здатний наробити шуму. Для мене це відмінна можливість. Я не боюся, я тут і готовий битися.
Едді Хірн, промоутер Олександра Усика:
– Усик буде боротися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі в своєму наступному бою, якщо він переможе Візерспуна. Він хоче стрибнути з корабля на бал. Він думає, що він може перемогти всіх. Я не знаю, наскільки легко він робив важку вагу, так що, можливо, додаткові кілограми дадуть йому додаткову силу. Він не буде найбільшим супертяжем всіх часів, але свої недоліки він заповнить в майстерності.
ЗВАЖУВАННЯ ПЕРЕД БОЄМ
Усик розгромно програв своєму опоненту, показавши на вагах 97,5 кілограм. А ось Уізерспун затягнув на 12 кг більше – його показник склав 109,8 кг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика застукали в компанії трьох красунь, що викликало підколки на адресу українського боксера.
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