Дивитися онлайн бій Усик – Візерспун: пряма трансляція

Українець Олександр Усик у суботу, 12 жовтня, проведе перший в кар'єрі поєдинок суперважкій ваговій категорії на професійному рингу.

Історичний бій нашого співвітчизника відбудеться в американському Чикаго, а його суперником стане місцевий боєць Чазз Візерспун. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун. Орієнтовний час початку – в 5:30 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.

Відзначимо, що спочатку суперником Усика повинен був стати Тайрон Спонг з Нідерландів. Але того було спіймано на допінгу всього за шість днів до поєдинку.

I AM USYK! 👁👁 @usykaa makes his eagerly awaited heavyweight debut this weekend ... are the big men ready for him? 🇺🇦💪 pic.twitter.com/tpciyZhdEp