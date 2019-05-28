"Дій!" Усик записав послання до українців

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) закликав українців вірити в свої сили.
Із закликом діяти наш прославлений боксер звернувся зі свого аккаунта в Instagram.
"Все в твоїх руках! Дій!" - лаконічно підписав Усик свій знімок з чемпіонськими поясами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня боєм з Карлосом Такамом.
Поєдинок був скасований через травму українця, яку той отримав менш ніж за три тижні до шоу.
Менеджер Усика Егіс Клімас розповів про деталі пошкодження боксера і назвав терміни повернення Олександра в ринг.
Промоутер Усика Едді Хирн назвав травму підопічного "сильним ударом по я*цям".
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