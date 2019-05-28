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"Дій!" Усик записав послання до українців

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Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) закликав українців вірити в свої сили.

Із закликом діяти наш прославлений боксер звернувся зі свого аккаунта в Instagram.

"Все в твоїх руках! Дій!" - лаконічно підписав Усик свій знімок з чемпіонськими поясами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Усик
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Борисс Робот
Борисс Робот
еще бы ему чемпионскую корону...
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