Девіс – Гамбоа: онлайн відеотрансляція чемпіонського бою

Колишній чемпіон світу у другій напівсередній вазі Джервонта Девіс (22-0, 21 КО) зустрічається з досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) за титул "звичайного" чемпіона WBA в легкій вазі.

Джервонта Девіс (праворуч)

Вечір боксу на State Farm Arena в Атланті (штат Джорджія, США) почнеться, коли в Україні буде неділя, 29 грудня. Старт поєдинків о 03:55 за київським часом.

Пряма відеотрансляція буде доступна в цій новині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Джервонта "Танк" Девіс (22-0-0, 21 KO), який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) влаштував бійку.

На церемонії зважування перед поєдинком за вакантний "регулярний" титул WBA в легкій вазі (до 61,2 кг) 25-річний Девіс штовхнув суперника, спровокувавши скандал.

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