Дерев'янченко після скандалу в бою з Головкіним поб'ється за пояс

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) може провести бій за титул WBC в середній вазі проти непереможного американця Джермелла Чарло (30-0, 22 КО) у 2020 році.

"Сергій Дерев'янченко піднявся на першу сходинку рейтингу середньоваговиків WBC, а Джермелл Чарло ще не проводив обов'язковий захист титулу WBC у цьому дивізіоні, що може відкрити шлях до організації поєдинку між ними в 2020 році", – написав у Twitter відомий журналіст агентства The Athletic Майк Коппінджер .

Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters