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22 січня • оновлено в 13:33
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Дерев'янченко після скандалу в бою з Головкіним поб'ється за пояс

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Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) може провести бій за титул WBC в середній вазі проти непереможного американця Джермелла Чарло (30-0, 22 КО) у 2020 році.

"Сергій Дерев'янченко піднявся на першу сходинку рейтингу середньоваговиків WBC, а Джермелл Чарло ще не проводив обов'язковий захист титулу WBC у цьому дивізіоні, що може відкрити шлях до організації поєдинку між ними в 2020 році", – написав у Twitter відомий журналіст агентства The Athletic Майк Коппінджер .

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

Нагадаємо, що останній бій українського боксера завершився поразкою проти казаха Геннадія Головкіна за титули IBF і IBO після скандального рішення суддів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко заявляв про бажання провести бій проти найкращого боксера 2019 року Сауля Альвареса в 2020 році.

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Тема
WBC
Особи
Геннадій Головкін Сергій Деревянченко
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