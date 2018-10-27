Дерев'янченко - Джейкобс: онлайн-трансляція бою

Непереможний український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко в суботу, 27 жовтня, проведе бій за звання чемпіона світу за версією Міжнародної федерації боксу (IBF). Суперником нашого співвітчизника є американець Деніел Джейкобс. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Дерев'янченко - Джейкобс. Початок поєдинку - орієнтовно 5:30 ранку в неділю, 28 жовтня, за київським часом.

ПРОМО БОЮ ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО - ДЖЕЙКОБС

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО - ДЖЕЙКОБС

Перший в кар'єрі Сергія чемпіонський поєдинок можна буде побачити в прямому ефірі на телеканалі "Інтер". Тут показ бою буде супроводжуватися аналітичною студією передачі "Великий бокс".

Новини Непереможний український боксер виграв дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Крім того, ввечері боксу в Нью-Йорку побачать глядачі американського каналу НВО.

ПРОГНОЗ НА БІЙ ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО - ДЖЕЙКОБС

Фаворитом поєдинку вважається американський боксер. Ставки на перемогу Джейкобса приймаються з коефіцієнтом 1,50.

Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на успіх Дерев'янченко досягають рівня 2,62.

ГОНОРАРИ ЗА БІЙ ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО - ДЖЕЙКОБС

За бій в Нью-Йорку український боксер отримає рекордний гонорар у своїй професійній кар'єрі. Дохід Сергія складе понад 800 тисяч доларів.

Приблизно таку ж суму отримає і американський претендент.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Сергій Дерев'янченко, український претендент:

- Ймовірно, бій затягнеться на тривалу дистанцію, і я до цього готовий, так як активно тренувався. Звичайно, мені б хотілося закінчити бій нокаутом, але я ніколи спеціально не шукаю цього. Я тренуюся, у мене є свої напрацювання в плані серій ударів, і якщо виходить нокаутувати суперника - добре. Найбільше хотілося б порадувати публіку хорошим боксом

Деніел Джейкобс, американський претендент:

- Відчуваю, що маю перевагу в психологічному плані, і в плані досвіду. Я впевнений, що можу провести 12 раундів на серйозному рівні проти топового суперника. Мені вже доводилося це робити в своїй кар'єрі. У Дерев'янченка всього 12 боїв в професійній кар'єрі. Подивимося.

ЦЕРЕМОНІЯ ЗВАЖУВАННЯ

Суперники показали практично однакову вагу перед боєм. Українець, який на 11 сантиметрів нижче свого опонента, "заважив" на 72,3 кг.

Джейкобс виявився всього лише на 100 грам легшим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко виграв дуель поглядів у Деніела Джейкобса перед чемпіонським боєм.