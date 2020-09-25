Дерев'янченко – Чарло: Усик зробив прогноз на чемпіонський бій українця

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,5 т.
Олександр Усик, Сергій Дерев'янченко

Олександр Усик поділився своєю думкою про те, як завершиться чемпіонський поєдинок українського середньоваговика Сергія Дерев'янченка (13-2, 10 КО) проти володаря поясу WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО).

В інтерв'ю виданню BadLeftHook Олександр розповів, що невдалий досвід у боях за титул проти Деніела Джейкобса та Геннадія Головкіна допоможе Сергію здолати непереможного американця.

"Сергій Дерев'янченко – наш хлопець. Він дуже довго чекав подібного шансу завоювати чемпіонський титул. Досвід, отриманий ним у поєдинках проти Деніела Джейкобса та Геннадія Головкіна, допоможе йому підготуватися до протистояння з Джермаллом Чарло. Сергій переможе одноголосним рішенням суддів", – заявив Усик.

Нагадаємо, що Дерев'янченко програв два бої за титул чемпіона світу. У 2018 році він поступився Джейкобсу в поєдинку за пояс IBF, а в 2019-му зазнав скандальної поразки від Головкіна в протистоянні за титули IBF та IBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита бою українця проти Чарло. Також стало відомо, де можна буде подивитися пряму трансляцію поєдинку.

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