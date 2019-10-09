Де дивитися бій Усик — Візерспун: розклад трансляцій

У суботу, 12 жовтня, український боксер Олександр Усик проведе дебютний бій у надважкій вазі. Його опонентом стане американець Чез Візерспун. Зустріч відбудеться в Чикаго на Wintrust Arena.

OBOZREVATEL забезпечить онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Візерспун.

Поєдинок в Україні можна побачити у прямому ефірі телеканалу "Інтер" в рамках проєкту "Великий бокс". Початок трансляції — 13 жовтня, в неділю, о 04:30 ранку за київським часом. Зазначимо, що запланований час виходу бійців на ринг — орієнтовно 06:00.

Крім того, показ із Чикаго запланували у своїй ефірній сітці російський "Перший канал", британський Sky Sports, а також стріммінгова платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери опублікували принизливі котирування на бій Усик – Візерспун.

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