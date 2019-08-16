Де дивитися онлайн Ковальов – Ярд: розклад трансляцій чемпіонського бою

Російський чемпіон за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі Сергій Ковальов 24 серпня проведе захист свого титулу.

На арені палацу спорту "Трактор" в Челябінську "Крашер" битиметься з британським претендентом Ентоні Ярдом, в активі якого 18 перемог у 18 боях на професійному ринзі.

Вечір боксу можна буде побачити на федеральному російському Першому каналі. Початок прямої трансляції – о 21:25 за київським часом.

Сергій Ковальов

Крім того, прямий репортаж з Челябінська проведуть британський BT Sport 2 та американський телегігант ESPN+.

Відзначимо, що букмекери віддають неочевидну перевагу російському чемпіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епатажний британський супертяж Тайсон Ф'юрі дав несподіваний прогноз на бій Ковальов – Ярд.

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