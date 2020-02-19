Де дивитися бій Берiнчик - Сарм'єнто: розклад трансляцій

Міжнародний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берiнчик у суботу, 22 лютого, проведе захист свого титулу в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто.
В андеркарті головного бою ще один українець Дмитро Митрофанов боксуватиме з Улугбек Собіровим з Узбекистану.
Пряма трансляція поєдинків запланована на телеканалі "Інтер" у програмі "Великий бокс". Початок о 21:25.
Денис Берiнчик
@berinchyk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня на арені ТРЦ "Термінал" у Броварах Денис упевнено захистив свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.
31-річний уродженець Краснодону Донецької області з'явився на поєдинок в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" – Ганнібала Лектера.
20 квітня Берiнчик (11-0, 7 КО) захистив титул у бою з 37-річним Ніхіто Аракава (32-6-3, 18 КО) на прізвисько "японський Роккі".
22 грудня Денис здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля.
На бій український чемпіон вийшов в образі персонажа легендарної гри.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!