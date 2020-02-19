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19 лютого • оновлено в 21:34
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Де дивитися бій Берiнчик - Сарм'єнто: розклад трансляцій

1.4т
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Міжнародний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берiнчик у суботу, 22 лютого, проведе захист свого титулу в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сарм'єнто.

В андеркарті головного бою ще один українець Дмитро Митрофанов боксуватиме з Улугбек Собіровим з Узбекистану.

Пряма трансляція поєдинків запланована на телеканалі "Інтер" у програмі "Великий бокс". Початок о 21:25.

Денис Берiнчик

Денис Берiнчик

@berinchyk

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Денис Берінчик
Місце
Україна Бровари
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