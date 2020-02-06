Далакян – Перес: прогноз на чемпіонський бій

Українець Артем Далакян вважається явним фаворитом бою з венесуельцем Хосбером Пересом, в якому буде захищати чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у найлегшій вазі.

Наш співвітчизник буде вже в четвертий раз відстоювати титул, який він завоював в лютому 2018 року. Поєдинок Далакян – Перес пройде в київському КВЦ "Парковий" в суботу, 8 лютого. Орієнтовний початок – о 21:00.

Артем Далакян (праворуч) Union Boxing Promotion

Поставити на перемогу українського боксера можна зі скромним коефіцієнтом 1,07. Нічия оцінюється котируванням 25,0. А показники на успіх Переса досягають рівня 7,50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Карен Чухаджян створив сенсацію в поєдинку проти росіянина Сергія Воробева, який проходив у Калінінграді. Наш співвітчизник здобув перемогу і завоював пояс WBA International у напівсередній вазі.

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