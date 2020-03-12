Чісора зробив несподіване зізнання перед боєм з Усиком

Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора прокоментував боксерські навички свого суперника українця Олександра Усика, поєдинок з яким у нього відбудеться 23 травня в Лондоні.

"Це буде щось. Я вже почав брати уроки танців (натяк на боксерську манеру Олександра Усика і активні переміщення по рингу – Ред.). Де ви бачили хлопців, які спарингують, як він? Їх немає. Хлопець справжнісінький танцюрист", – заявив Чісора, якого цитує Boxing Scene.

Дерек Чісора fightnews.info

Також він вважає, що на нього чекає одне з найскладніших випробувань у кар'єрі.

"Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що в Усика немає мощі, а через точність його ударів і те, як він їх викидає. Коли він робить це – він неймовірний. Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але я з'їдаю це л*йно на сніданок, мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", – сказав Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дерек Чісора в інтерв'ю забавно висміяв Усика за його нікудишнє знання англійської мови.

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