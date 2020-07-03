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Чісора про бій з Усиком: якщо я в нього влучу...

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
2,1 т.
Бій Усик – Чісора заплановано на жовтень

Бій Усик – Чісора заплановано на жовтень.

Британський супертяж Дерек Чісора пообіцяв легко розправитися з українцем Олександром Усиком.

Поєдинок супертяжів повинен був відбутися 23 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Тепер же бій планується на жовтень, а Чісора на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram залишив грізне послання своєму опоненту.

"Я готовий вийти зі шкіри геть, пройти через пекло і повернутися в наступному поєдинку. Якщо я влучу в Усика, то його більше не буде. Знайду і знищу", – написав Дерек у підписі до відео свого інтерв'ю після бою із співвітчизником Девідом Прайсом.

Дерек Чісора через Instagram звернувся до Олександра Усика

Дерек Чісора через Instagram звернувся до Олександра Усика

Відзначимо, що Чісора провів 41 поєдинок на професійному ринзі. У його активі 32 перемоги (23 нокаутом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів про те, чого чекає від свого виступу в суперважкій вазі.

Усик - ЧiсораОлександр УсикДерек Чісора
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