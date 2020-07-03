Чісора про бій з Усиком: якщо я в нього влучу...

Британський супертяж Дерек Чісора пообіцяв легко розправитися з українцем Олександром Усиком.

Поєдинок супертяжів повинен був відбутися 23 травня, але був перенесений через пандемію коронавірусу. Тепер же бій планується на жовтень, а Чісора на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram залишив грізне послання своєму опоненту.

"Я готовий вийти зі шкіри геть, пройти через пекло і повернутися в наступному поєдинку. Якщо я влучу в Усика, то його більше не буде. Знайду і знищу", – написав Дерек у підписі до відео свого інтерв'ю після бою із співвітчизником Девідом Прайсом.

Дерек Чісора через Instagram звернувся до Олександра Усика

Відзначимо, що Чісора провів 41 поєдинок на професійному ринзі. У його активі 32 перемоги (23 нокаутом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів про те, чого чекає від свого виступу в суперважкій вазі.