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18 березня • оновлено в 14:19
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Чісора готовий піти на радикальні заходи заради бою з Усиком

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Британський супертяж Дерек Чісора, який стане наступним суперником Олександра Усика, заявив, що готовий побитися з українським боксером за закритими дверима і не хоче переносити бій.

"Так, мене повністю влаштовує варіант з проведенням бою за закритими дверима в присутності суддівського корпусу", – сказав Чісора в інтерв'ю на YouTube-каналі Behind the Gloves.

Дерек Чісора

Дерек Чісора

Він також пообіцяв, що завдасть один нищівний удар, який "потрясе" Усика і дозволить йому нокаутувати українця.

"Я повністю впевнений в собі. Я буду бити його, а він – мене. Ми будемо бити один одного, але я не маю жодних сумнівів, що в один момент завдам йому нищівного удару, який потрясе його і дозволить мені його вирубити", – додав британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, в яких умовах буде готуватися до поєдинку з Чісорою, з огляду на ситуацію з коронавірусом.

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Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
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Гоша Злой
Гоша Злой
молодец, не дай скрепному ватану спрятаться за вирусом! тем более что А(О)лександр не верит в существование короновируса...
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