Чісора готовий піти на радикальні заходи заради бою з Усиком

Британський супертяж Дерек Чісора, який стане наступним суперником Олександра Усика, заявив, що готовий побитися з українським боксером за закритими дверима і не хоче переносити бій.

"Так, мене повністю влаштовує варіант з проведенням бою за закритими дверима в присутності суддівського корпусу", – сказав Чісора в інтерв'ю на YouTube-каналі Behind the Gloves.

Дерек Чісора

Він також пообіцяв, що завдасть один нищівний удар, який "потрясе" Усика і дозволить йому нокаутувати українця.

"Я повністю впевнений в собі. Я буду бити його, а він – мене. Ми будемо бити один одного, але я не маю жодних сумнівів, що в один момент завдам йому нищівного удару, який потрясе його і дозволить мені його вирубити", – додав британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, в яких умовах буде готуватися до поєдинку з Чісорою, з огляду на ситуацію з коронавірусом.

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