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9 квітня • оновлено в 17:33
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"Черв'як всередині": Усик відзначився відвертим висловлюванням

4.9т
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Український боксер Олександр Усик висловив упевненість в тому, що для досягнення високих результатів людина повинна бути позитивно налаштованою.

На його думку, в світі немає поганих людей, але є вчинки, які роблять їх поганими.

"Мені здається, у всіх, якщо взяти дитячі спогади, для того, щоб чогось досягати чогось, тобою має щось рухати. Але тобою повинна рухати доброта, любов. У світі немає поганих людей. Є погані вчинки. А людина насправді – це образ Творця. Вона завжди хороша. Але ось ці погані вчинки, які сидять в хорошому тілі, не дадуть людині досягти результатів. Якщо є черв'як всередині, висоти в житті немає", – сказав Усик для свого офіційного YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Григорій Стангріт оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій вазі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
остановите кто то этого дeбила! его же несет не по детски! ну я понимаю что мозг отбили, но нужно же знать границы идиoтизма!
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