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Через Україну: Гвоздик розповів, як "кинув" Ломаченка

2.8тЧитати новину російською

Український боксер Олександр Гвоздик зізнався, що пропустив бій свого співвітчизника Василя Ломаченка з Хорхе Лінаресом через бажання якнайшвидше повернутися до України з США. За словами нашого напівтяжа, в рідному Харкові він останнім часом не частий гість.

"Дійсно, я не був в Україні більше двох років. Але тягнуло сильно, навіть не полетів на травневий бій Васі Ломаченко з Хорхе Лінаресом в Нью-Йорк - хотів раніше прилетіти до Харкова. У США я живу в невеликому містечку Окснард, це в годині від Лос-Анджелеса. Тут спокійно, 192 тисячі жителів, знімаю будинок, тренувальний зал в 10 хвилинах їзди. Пробок немає. Зручно", - розповів Гвоздик в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Повністю інтерв'ю Олександра Гвоздика читайте незабаром на нашому сайті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер Іван Редкач здобув важку перемогу в США.

Особи
Олександр ГвоздикВасиль Ломаченко
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