Чемпіона з боксу в Росії вбив п'яний відвідувач бару

Чемпіон Кузбасу і Сибіру, володар Кубка Росії і Кузбасу, переможець Першості Росії Болот Атакулов був убитий у результаті бійки в одному з барів Ленінська-Кузнецького (Кемеровська обл).

Болот Атакулов

Під час відпочинку боксера з дівчиною у пари виникла сварка. Один із нетверезих відвідувачів вирішив втрутитися в конфлікт. Чоловік вивів хлопця на вулицю, де у них почалася бійка. Підозрюваний збив із ніг молодого чоловіка і кілька разів ударив його головою об асфальт.

Очевидці викликали на місце швидку допомогу. У лікарні у потерпілого діагностували черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки черепа та забій головного мозку.

Відносно підозрюваного порушили кримінальну справу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії хокеїст помер не приходячи до тями після двох тижнів перебування в комі. У реанімацію молодий спортсмен потрапив, після того, як заступився за дівчину в одному з барів у центрі міста

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