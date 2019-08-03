Непереможений боксер з Гондурасу Гарольд Кальдерон (21-0, 14 КО) здобув ефектну перемогу над аргентинцем Дієго Вісенте Пересом (13-8-1, 11 КО).

Поєдинок на вечорі боксу в Майамі (США) завершився в першому ж раунді. В одному з моментів Перес пропустив невловимий джеб від чемпіона WBC Latino. Цей удар став для боксера з Аргентини фатальним.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на нокаут від удару, який в мережі встигли охрестити "ніжним дотиком".

Новини Українець Хитров здобув перемогу нокаутом і завоював чемпіонський пояс у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поєдинок на вечорі боксу на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі (штат Меріленд, США) ознаменувався неймовірним нокдауном в першому раунді. Американський супертяж від удару вилетів з рингу.

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