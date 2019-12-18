Панафріканскій чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA і чемпіон ПАР Руані Виссер позбувся титульного бою після того, як впав з рингу за пару хвилин до початку поєдинку.

Перед поєдинком двометровий боєць розігрівався, по черзі спираючись на канати. У якийсь момент один з них лопнув і гігантський спортсмен впав на підлогу, отримавши травму лівої руки і коліна. Після консультації з лікарями Виссер прийняв рішення не виступати.

Новини Боксер став сенсаційним чемпіоном і змусив Ломаченка піднятися в ринг

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерка з Санкт-Петербурга Тетяна Дваждова і її суперниця Юлія Волкова з'явилися на рингу з плакатами, на яких були написані вимоги про допуск жінок до змагань проти чоловіків.

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