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18 грудня • оновлено в 20:23
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Чемпіон світу з боксу порвав ринг і позбувся титульного бою - опубліковано відео

1.4т
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Панафріканскій чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA і чемпіон ПАР Руані Виссер позбувся титульного бою після того, як впав з рингу за пару хвилин до початку поєдинку.

Перед поєдинком двометровий боєць розігрівався, по черзі спираючись на канати. У якийсь момент один з них лопнув і гігантський спортсмен впав на підлогу, отримавши травму лівої руки і коліна. Після консультації з лікарями Виссер прийняв рішення не виступати.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерка з Санкт-Петербурга Тетяна Дваждова і її суперниця Юлія Волкова з'явилися на рингу з плакатами, на яких були написані вимоги про допуск жінок до змагань проти чоловіків.

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Автор
Максим Богданов
Місце
ПАР
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