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Чемпіон світу потужним нокаутом захистив титул

3.2тЧитати новину російською

Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі нікарагуанец Крістофер Росалес (28-3, 19 КО) захистив свій титул в поєдинку проти ірландця Педді Барнса (5-1, 1 КО). Бій пройшов на вечорі боксу в Белфасті (Північна Ірландія) і завершився потужним нокаутом.

Американець домінував протягом усього бою, а за десять секунд до закінчення четвертого раунду відмінно пробив по корпусу. Барнс як підкошений впав на канвас і піднятися не зміг.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що на цьому ж вечорі боксу український боксер Любомир Пінчук (6-1, 4 КО) завоював свій перший чемпіонський титул в кар'єрі.

Місце
Північна ІрландіяБелфаст
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