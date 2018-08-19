Чемпіон світу потужним нокаутом захистив титул

Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі нікарагуанец Крістофер Росалес (28-3, 19 КО) захистив свій титул в поєдинку проти ірландця Педді Барнса (5-1, 1 КО). Бій пройшов на вечорі боксу в Белфасті (Північна Ірландія) і завершився потужним нокаутом.

Американець домінував протягом усього бою, а за десять секунд до закінчення четвертого раунду відмінно пробив по корпусу. Барнс як підкошений впав на канвас і піднятися не зміг.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що на цьому ж вечорі боксу український боксер Любомир Пінчук (6-1, 4 КО) завоював свій перший чемпіонський титул в кар'єрі.