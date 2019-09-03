"Були пропозиції": Ломаченко висловився про похід у політику

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO українець Василь Ломаченко заявив, що не збирається йти у політику після завершення спортивної кар'єри.

Василь Ломаченко Facebook Василя Ломаченка

"Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. І для того, щоб обрати якийсь інший шлях, потрібно вчитися. Я максималіст. Якби хотів цього, піти в політику, то мені потрібно було б обов'язково вчитися на політика. Повинна бути якась юридична освіта, ти маєш у цьому розбиратися", — сказав Ломаченко в інтерв'ю Російській службі ВВС.

Український чемпіон зізнався, що отримував пропозиції від політичних партій, але він відповів відмовою.

"Ти не можеш просто так прийти і стати мером. Або після боксу прийти і стати політиком. Це особисто моя думка. Я нікого не засуджую і не кажу, що це правильно чи неправильно. Мені надходили пропозиції від політичних партій. Я їм сказав, що не політик і мені це нецікаво", —додав Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко розповів про дружні стосунки з російськими боксерами.

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