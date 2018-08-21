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Будуть неприємності: легенда боксу застеріг Усика

4.3тЧитати новину російською

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд заявив, що абсолютному чемпіону у важкій вазі Олександру Усику буде дуже важко під час переходу до нового дивізіону. За словами одного з кращих бійців в історії, в аналогічній ситуації його адаптація затягнулася.

"Усик хороший хлопець. Тепер йому треба піднятися у вазі і зробити щось там. Я знаю, що він перенесе в нову вагу, - він перенесе швидкість. Але там він з'ясує, як сильно б'ють хлопці і все таке. Коли я піднявся у хевівейт, я думав: "Чорт, ніфіга собі!" По мені влучали, і це було болісно. У мене пішов певний час на те, щоб звикнути до ударів великих хлопців", - заявив Холіфілд у інтерв'ю EsNews.

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"Найгірший кошмар": Белью розсипався у компліментах Усику

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали місце і дату проведення бою Олександра Усика з Тоні Белью. Бій має пройти у важкій ваговій категорії за всі чемпіонські пояси українця.

Особи
Олександр УсикЕвандер Холіфілд
Джерело
Джерело:XSPORT
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